Orzeł Służewo - Kujawy Markowice. Mecz barażowy o awans do 5. ligi kujawsko-pomorskiej. Zdjęcia

Na boisku w Służewie, w sobotę 17 czerwca 2023 roku, było gorąco. Kibice obu drużyn głośno dopingowali swoich piłkarzy.

- W pierwszym składzie gra dziesięciu naszych wychowanków. To chłopcy, którzy zaczynali u nas jako siedmiolatki, a teraz dla nich to był jeden z najważniejszych meczów w karierze. To podsumowanie tego, nad czym pracowali tyle lat. Mecz o awans jest dla nas sukcesem, bo zdobyty własnymi wychowankami. Jako zarząd jesteśmy z nich dumni. To młodzi chłopy, którzy dali z siebie wszystko - powiedział Przemysław Chojnacki, prezes Orzeł Służewo.