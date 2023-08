Co kuracjuszom i turystom podoba się w Ciechocinku? Uzdrowisko przyciąga całe rodziny. Zdjęcia i wideo

Malowniczo położone nadwiślańskie miasteczko jest jednym z najbardziej popularnych uzdrowisk w Polsce. Przyciąga turystów z całego świata, a każda wizyta w Ciechocinku staje się niezapomnianym przeżyciem. Nikt tu nie może się nudzić. Miasto słynie z atrakcji i festiwali. Co najbardziej podoba się turystom i kuracjuszom w Ciechocinku?

- To nie tylko tężnie. To cisza, spokój i dużo miejsc do spacerowania - mówi pani Alina z Wrocławia. - Byliśmy w ubiegłym roku, ale jesienią. Nie było festiwali, trochę nudy, ale za to miejsca do spacerowania i wokół pełno lasów na grzybobranie.