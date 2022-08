Gala festiwalu Vistula Sounds przyciągnęła do Muszli Koncertowej w Ciechocinku tłumy [zdjęcia]

- Kilka lat temu zamieszkałem w kraju nad Wisłą i od zawsze taki festiwal był moim marzeniem. Nigdy nie sądziłem, że zorganizuję go w Polsce. Gdy przyjechałem do Ciechocinka, zakochałem się w tym miejscu i wiedziałem, że to idealne miejsce - powiedział Sar Sargsyan.

W ramach Festiwalu w Teatrze Letnim odbył się uroczysty Koncert Otwarcia Festiwalu. Również na deskach teatru odbyły się konkursy: Konkurs Międzynarodowej Piosenki i Konkurs Polskiej Piosenki, a także 2 Master Class-y. Uczestnicy mogli także zwiedzić region i uczestniczyć w wyjątkowych konferencjach.