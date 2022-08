Rozpoczęcie festiwalu Vistula Sounds czyli Dźwięki Wisły w Ciechocinku. Wystąpią artyści z 15 krajów [zdjęcia]

W Ciechocinku rozpoczął się pierwszy międzynarodowy festiwal i konkurs wokalny "Vistula Sounds". Wystąpią młodzi artyści z 15 krajów.

Dyrektorem artystycznym, a także pomysłodawcą festiwalu jest Sar Sargsyan, śpiewak barytonowy i artysta.

- Kilka lat temu zamieszkałem w kraju nad Wisłą i od zawsze taki festiwal był moim marzeniem. Nigdy nie sądziłem, że zorganizuję go w Polsce. Gdy przyjechałem do Ciechocinka, zakochałem się w tym miejscu i wiedziałem, że to idealne miejsce - powiedział Sar Sargsyan.