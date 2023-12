Dzielnicowy z Aleksandrowa po służbie zatrzymał sprawcę kradzieży sklepowej

Do zdarzenia doszło w miniony piątek (01.12.2023 r.) około godziny 19.00. Dzielnicowy asp. Michał Fischer, będący w czasie wolnym od służby, robił zakupy w jednym ze sklepów w Aleksandrowie Kujawskim.

- Nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie fakt, że chwilę później potwierdziło się, iż policjantem jest się zawsze, również w czasie wolnym od służby - dodaje asp. Marta Błachowicz, oficer prasowa KPP w Aleksandrowie Kujawskim.

W sklepie policjant zwrócił uwagę na mężczyznę idącego w stronę wyjścia z koszem pełnym zakupów. W momencie, gdy klient nie zatrzymał się przy kasach, by zapłacić za produkty i opuścił sklep, policjant wybiegł za nim. Tam informując, kim jest, zatrzymał 41-letniego mieszkańca Grudziądza, który nie miał zamiaru zastosować się do poleceń funkcjonariusza. Na nic się to zdało.