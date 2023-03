Zabytkowy basen w Ciechocinku zostanie wywłaszczony. Już złożono wniosek [galeria]

Baseny w Ciechocinku odwiedzały kiedyś tysiące ludzi!

- Właściciele już wszystko wyjaśnili podczas naszego styczniowego spotkania. Podjęliśmy decyzję, że trzeba ratować basen, jak najszybciej – tłumaczy Józef Łyczak. - Wszystko to gra na zwłokę. Tego samego zdania jest senator Jolanta Hibner i poseł Joanna Borowiak. Panie na ostatnim spotkaniu zabierały głos. Cieszymy mnie, że w sprawie ratowania basenu jest jedność.

Sprawa wywłaszczenia zbytku jest w toku. Wniosek już został złożony. To efekt ostatniego spotkania w biurze senatora Józefa Łyczaka. Podczas rozmów nie był obecny właściciel basenu.

To stracone dwadzieścia lat - uważa senator Łyczak. Sprawa wywłaszczenie basenu trwa

We wrześniu 2022 r. wojewódzki konserwator zabytków wydał nakaz przeprowadzenie prac związanych z rewaloryzacją i odbudową zabytku. Właściciel jednak odwołał się od tej decyzji, sprawa trafiła do II instancji i konserwator czeka obecnie na jej rozstrzygnięcie. Nie przeszkadza to w procedurze wywłaszczenia obiektu.