To stracone dwadzieścia lat - uważa senator Łyczak. Sprawa wywłaszczenie basenu trwa [zdjęcia]

Już kilka spotkań odbyło się w sprawie zabytkowego basenu termalno-solankowego w Ciechocinku, których inicjatorem jest senator PIS Józef Łyczak.

- Nasze uzdrowisko nie zasługuje na taki skansen. To wstyd dla Ciechocinka. Zwracają się do mnie mieszkańcy, przychodzą kuracjusze, którzy wspominają letnie zabawy na basenie. Taki obiekt jest potrzebny w mieście. Popadł w ruinę, z jego świetności nie zostało nic, to ostatnia chwila na jego ratowanie – tłumaczy Józef Łyczak.