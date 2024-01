WOŚP 2024 w Ciechocinku. Sztab w MCK prężnie działa. Zdjęcia i wideo

Od godz. 11 pracę rozpoczęła komisja licząca. Niepełnoletni wolontariusze mogli zbierać pieniądze do puszek tylko do godz. 16. W sztabie czekała na nich ciepła herbata, drożdżówki z Piekarni Polkorn, ciastka od cukierni Wuzetka i pączki od piekarni Szulecki Ciechocinek, a także bony na ciepły posiłek od Akacja Medical Resort.

Tak, ale nie co roku. Robię to sporadycznie

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz pierwszy zagrała właśnie w Ciechocinku.

Wszystko zaczęło się w nadwiślańskim uzdrowisku, a to za sprawą zespołu Zdrowa Woda. Podczas jednego występów w telewizji muzycy spotkali wówczas mało znanego prezentera Jurka Owsiaka. Przyjechali do Warszawy na nagrania do niezwykle popularnego w tamtym czasie programu "Luz" Anny Mentlewicz i Tomasza Żądy. Jurek Owsiak zdradził swój pomysł i po roku, dokładnie 15 lutego 1992 roku w Ciechocinku, zespół Zdrowa Woda zagrał razem z Jurkiem Owsiakiem w sali liceum. Ciasne pomieszczenie ledwo pomieściło chętnych, a pieniądze zbierano do słoika po ogórkach.