W Muszli Koncertowej w Ciechocinku zagrali dla "Jedynej". Zdjęcia z wydarzenia

- Głównym celem naszego koncertu jest zbiórka funduszy na remont budynku "Jedynej" oraz przekształcenie go m.in. w Centrum Aktywności Lokalnej. Nasze stowarzyszenie pragnie stworzyć miejsce, które będzie służyć przede wszystkim młodzieży, oferując im przestrzeń do rozwoju, nauki i twórczości. Dawniej lokal „Jedynej” był centrum spotkań młodzieży, jako klubo-kawiarnia. Ciechocinek jest miastem znanym z troski o seniorów, co jest niezmiernie ważne, ale równie istotne jest zapewnienie młodszym mieszkańcom odpowiednich warunków do aktywnego i zdrowego życia. Chcemy, aby nasza inicjatywa przyczyniła się do zrównoważonego rozwoju społeczności, promując integrację międzypokoleniową oraz aktywność obywatelską. - tłumaczy Agata Krupa, prezes Stowarzyszenia "Szmaragdowy Paw".