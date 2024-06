Jego piosenki o Ciechocinku podbijają internet. Tego słuchają kuracjusze. Zdjęcia i wideo

- Inspirację do napisania tekstu czerpię po prostu z życia. Na przykład znajoma powiedziała mi, że nasza wspólna koleżanka rozstała się z chłopakiem , powstał wtedy kawałek "Zaufaj sercu". Znajomego żona jeździ na elektrycznym rowerze i to była inspiracja do utworu "Rowerek”. Wojna na Ukrainie, mój kamyczek do walki o pokój - "Ukraina". Młoda osoba w telewizji opowiadała o nietolerancji względem niej, utwór "Walcz o marzenia". Po śmierci osoby z mojej rodziny powstały dwa wiersze "Co po nas pozostanie" i "O tych, co odeszli". To samo dotyczy osób samotnych. Myślę, że właśnie nieśmiałość jest matką samotności. "Zaklęty Krąg", bardzo dla mnie osobisty utwór, który dotyczy mojej rodziny. I oczywiście muszę wspomnieć, że jestem rodowitym ciechocinianinem, więc nie zabrakło piosenek o Ciechocinku - opowiada Janusz Małecki.

- Czasem to blues, czasem rockowa ballada, reggae lub inne, mniej typowe, jak Balkan Brass. Następnie trzeba to brzmienie wypróbować, wybrać najlepsze. W zależności od utworu trwa to kilka dni. Dawniej pisałem wiersze do "szuflady". Nikt raczej ich nie czytał. Dopiero Sztuczna Inteligencja dała mi szansę pokazać moją twórczość i bardzo się z tego cieszę. Jeśli docieram z utworami do większej liczby odbiorców i mam pozytywne sygnały, to nakręca mnie to do dalszej pracy - dodaje pan Janusz.