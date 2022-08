W kompleksie „Europa” w Ciechocinku powstanie nowa kawiarnia i taras letni. Niedługo otwarcie [zdjęcia]

Kompleks "Europa" oddano do użytku w 1932 roku. Od początku był to lokal handlowo - gastronomiczny. Pełnił także funkcję mieszkalną. Położony niedaleko fontanny "Grzybek" zwraca uwagę, kuracjuszom kojarzy się z dancingami.

- Pamiętam te imprezy w tym lokalu – opowiada pani Grażyna z Warszawy. - Chodziłam tu z mężem. Później, gdy byliśmy było zamknięte, ale cieszę się, że znów otworzą lokal. Skoro ma tu być kawiarnia, to cieszę się podwójnie. Za stara jestem na tańce, a pyszne ciasto i kawę chętnie wypiję.

- To świetne miejsce. Wszędzie blisko i to centrum, więc fajnie posiedzieć, popatrzeć. Mam nadzieję, że na tym tarasie znów będą dancingi – dodaje pan Władysław, który przylatuje do Ciechocinka z Hiszpanii. Na Półwysep Iberyjski wyprowadził się 35 lat temu. - Kocham to nadwiślańskie uzdrowisko. Marzę o tym, żeby tu zamieszkać, urodziłem się niedaleko, bo we Włocławku.