W WTZ w Aleksandrowie Kujawskim tworzą wyjątkowe ozdoby Zdjęcia i wideo

Niepowtarzalne ozdoby powstają w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Aleksandrowie Kujawskim. Dla wielu są zdecydowanie ładniejsze niż te kupione w sklepie.

- Prace są naprawdę fantastyczne, piękne i niepowtarzalne. Są inspirowane pomysłami pracowników i naszych podopiecznych. Później wystawiane są na różnego rodzaju kiermaszach. Chcemy pokazać, co robimy, ale także po to, by te prace były dekoracją w innych domach. Można wówczas pomyśleć o tym, że ta ozdoba została stworzona właśnie u nas - tłumaczy Mieczysław Kołodziej, kierownik WTZ w Aleksandrowie Kujawskim.

To nie tylko stroiki, bombki, ale także ręcznie malowane torby, drewniane ozdoby, choinki i niezwykłe witraże. To one cieszą się niesłabnącym powodzeniem i są chętnie wybierane przez klientów. Powstają w pracowni pani Klaudii, która wraz z podopiecznymi tworzy unikatowe anioły i szopki ze szkła.