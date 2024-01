Tygodniowy przegląd prasy w Aleksandrowie Kujawskim, (31.12-6.01.2024)

Tradycyjnie w Służewie zorganizowano orszak Trzech Króli. Kolorowy pochód prowadzony przez orkiestrę dętą przeszedł ulicami niewielkiej miejscowości z kościoła do GOK, gdzie uczniowie z Przybranowa wystawili jasełka.

Gracze LOTTO mieli wiele powodów do świętowania w ostatnich 12 miesiącach. 2023 rok okazał się być bowiem hojny w wygrane. W Kujawsko-Pomorskiem padło 146 wygranych na sumę ponad 16 milionów złotych. Podajemy miasta, gdzie padły najwyższe wygrane, adresy kolektur oraz kwoty wygrane w poszczególnych grach LOTTO.

Tygodniowa prasówka 7.01.2024: 31.12-6.01.2024 Aleksandrów Kujawski: pozostałe wydarzenia

