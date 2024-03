Nielegalne wysypisko w Raciążku. Na gminnej działce składowano odpady budowlane. Były co najmniej trzy transporty - zdjęcia

W piątek, 15 marca na działce, która należy do gminy Raciążek, ujawniono nielegalnie wysypane i składowane odpady. Sprawę zgłoszono na policję i do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.Inspektorzy z włocławskiej delegatury pracowali na miejscu. - Ujawniono odpady głównie pochodzenia budowlanego, które były wykorzystane do utwardzenia działki - tłumaczy Małgorzata Saługa, kierownik delegatury WIOŚ we Włocławku.Odpady ujawniono na działce, która należy do gminy. Jednak na czas trwania remontu dróg gmina Raciążek teren przekazała firmie, która zajmowała się pracami. Wcześniej miało być tak składowane kruszywo.