Tragiczne warunki na terenie hodowli zwierząt w Odolionie. Zatrzymano kilkadziesiąt psów

Przeszukanie na terenie hodowli psów w Odolionie

Prób przeszukania hodowli zwierząt w Odolionie było kilka. Większość kończyła się fiaskiem. Nowe okoliczności i sygnały otworzyły służbą nową furtkę możliwości.

- Pojawiły się nowe okoliczności i to było przyczyną przeszukania terenu – mówi prokurator Kamil Jurkiecz z Prokuratury Rejonowej w Aleksandrowie Kujawskim. - Poprzednie próby były nieskuteczne albo częściowo niczego nie wnosiły, często właścicielka uniemożliwiła przeszukanie. Stąd konieczność kontroli niezapowiedzianej.

Służby, pod wynajmowany przez właścicielkę psów dom podjechały około godziny 7 rano. Czynności na miejscu trwały kilkanaście godzin. To, co zobaczyli tam działacze z TOZ Grupy Interwencyjnej Mogilno, jest przerażające. Psy żyły w małych klatkach, nie miały budy, w środku były odchody. Smród, o którym piszą na swoim profilu, był nie do wytrzymania.