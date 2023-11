Pożar w mieszkaniu przy ul. Szkolnej w Aleksandrowie Kujawskim. Zdjęcia

Na miejsce pojechały dwa zastępcy z aleksandrowskiej PSP . Mieszkanie było zamknięte. Klucze do lokalu szybko dostarczyli policjanci.

W czwartek, 1 listopada, około godz. 20 strażacy zostali wezwani do zadymienia na klatce schodowej w jednym z bloków przy ul. Szkolnej w Aleksandrowie Kujawskim.

Pozostawienie źródła ognia bez nadzoru mogło skończyć się tragicznie. To tylko krok od pożaru.

Strażacy przypominają, by nie zostawiać włączonej kuchenki, czy piekarnika bez opieki. Należy też zwrócić uwagę na dzieci, by nie bawiły się pokrętłami od urządzeń.

W mieście pojawiły się opinie, że niepotrzebne było angażowanie służb do garnka, w końcu czas strażaków jest bezcenny i mogli oni otrzymać wezwanie do miejsca, gdzie konieczna byłaby ich pomoc. Warto podkreślić, że strażacy każde zdarzenie muszą traktować poważnie. Trudno też na podstawie telefonicznego zgłoszenia, ocenić, jakich faktycznie rozmiarów jest pożar i co jest źródłem ognia!