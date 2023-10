Przegląd prasy z września 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Aleksandrowie Kujawskim?

W czwartek 28 września 2023 roku na ul. Szczygłowskiego w Aleksandrowie Kujawskim doszło do kolizji. Sprawcą jest 66-letni mężczyzna. Był pijany, miał ponad 2 promile alkoholu we krwi. Wkrótce mężczyzna usłyszy zarzuty. Grozi mu kara do dwóch lat pozbawienia wolności.