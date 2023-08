Prasówka z lipca 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Na DK 91, 26 lipca około godz. 15 doszło do zderzenie dwóch pojazdów. Trzy osoby trafiły do szpitala, jedna osoba reanimowana była na miejscu. Policja wprowadziła objazdy.

Prom w Nieszawie to jednostka pływająca, posiadająca napęd bocznokołowy. Łączy dwa powiatu aleksandrowski z lipnowskim. Oprócz tego jest doskonałą atrakcją turystyczną. W 2023 roku zmieniły się ceny przeprawy promowej.

Wojciech Czerwiński w Nieszawy wędkuje od dziecka. Trafiały mu się duże ryby, ale tak ogromnego suma jeszcze nie złowił. Dla niego to miało być zwykłe wędkowanie w Wiśle, a skończyło przygodą życia.

Po raz kolejny do Ciechocinka zjechali fani jazzu, to za sprawą kolejnego festiwalu w Muszli Koncertowej. Miasto i Centrum Niezależnego Życia Sajgon zorganizowało Happy Jazz Festiwal.

W niedzielę, 23 lipca w parafii Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim, po mszy świętej odbyło się święcenie pojazdów. We wtorek, 25 lipca, wspominamy św. Krzysztofa patrona kierowców.

Przez 25 lat Leszek Dzierżewicz był burmistrzem Ciechocinka. Na stałe zapisał się w historii nadwiślańskiego uzdrowiska. Jak pamięta go obiektyw dziennikarzy "Gazety Pomorskiej"?

W jednym ze starych drzew w Nieszawie odnaleziono larwy rzadkiego i pięknego chrząszcza – pachnicy. Samce tych owadów wydzielają feromony, zbliżone do zapachu słodkich śliwek. Pachnica jest pod ścisłą ochroną prawną.

W Chełmnie, podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Polska od Kuchni, doszło do wypadku na jednym ze stoisk kulinarnych. Sześć kobiet zostało poparzonych. Do zdarzenia doszło w niedzielę (23.07.2023) po godz. 14, na płycie chełmińskiego rynku. Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności wyjaśniające. Nie jest wykluczone, czy ktoś nie usłyszy zarzutów.

Jeżeli cały rok ciężkiej pracy dał wam w kość, odpoczynek jest nie tylko zasłużony, ale i konieczny. Nie wszyscy wiedzą, że są w naszym kraju miejscowości, w których piękne krajobrazy i bogactwo atrakcji to tylko miły dodatek do prawdziwej regeneracji organizmu. Lato to najlepsza pora na wypoczynek w uzdrowisku, ale które wybrać? Dla wszystkich tych, którzy czują się zmęczeni, przygotowaliśmy mapę uzdrowisk w Polsce. Gdzie znajduje się największe z nich? W tym artykule zawarliśmy wszystkie najważniejsze informacje.