Pożar w kotłowni przy ul. Brzozowej w Aleksandrowie Kujawskim. Cztery zastępy na miejscu [zdjęcia]

Zgłoszenie o pożarze strażacy otrzymali w niedzielę, 26 lutego około godziny 10.38. Do akcji pojechały dwa wozy JRG z Aleksandrowa Kujawskiego oraz po jednym z OSP i JRG w Ciechocinku.

- Na miejscu okazało się, że zapaliły się śmieci i opał w kotłowni w budynku mieszkalnym przy ul. Brzozowej w Aleksandrowie Kujawskim - poinformowała bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska, oficer prasowa Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

Szybko ugaszono pożar, dzięki czemu ogień nie rozprzestrzenił się dalej.

Strażacy przestrzegają, by przy źródle ognia nie trzymać materiałów łatwopalnych i tych, które łatwo rozprzestrzeniają ogień. Przy piecu zawsze powinien być porządek i środek do gaszenia - woda lub sprawna gaśnica. Największym błędem jest składowanie przy piecu węgla lub drewna. Taka drobna niefrasobliwość może doprowadzić do opłakanych skutków. Wystarczy iskra, by wywołać pożar.