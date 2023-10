Ostatnia sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim [zdjęcia]

To już trzecia kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim, która została powołana po kilkunastoletniej przerwie. Na jej czele stał przewodniczący Kacper Wieczorkowski.

Radni, a także powołana niedawno dwuosobowa komisja doradcza odebrali pamiątkowe certyfikaty i zdjęcia. Jednak to młodzi, chcieli nagrodzić dorosłych, za to, że dali im pełną swobodę do działania, zaufali i pomagali w ważnych akcjach.