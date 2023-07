Nowy dworzec autobusowy i komunikacja miejsca w Ciechocinku

Ciechocinek jest wykluczony kolejowo. Od kilkunastu lat linia kolejowa do uzdrowiska jest nieczynna. Trwają rozmowy z marszałkiem, by przywrócić ruch kolejowy do nadwiślańskiego uzdrowiska. Na brak połączeń najbardziej narzekają kuracjusze, którzy z toruńskiego dworca biorą taksówkę, by dojechać na leczenie do Ciechocinka.

- Dojadę do Aleksandrowa, a później co dalej. Nie miałam jak sprawdzić połączeń autobusowych. Byłam w piątek wieczorem, więc była obawa, że już się nie dostanę do sanatorium. Zapłaciłam za taksówkę, w drodze powrotnej dojadę taksówką do Aleksandrowa Kujawskiego i stamtąd już pociągiem – tłumaczy pani Alina Lipka, kuracjuszka z okolic Poznania.

Podróżni, którzy dojeżdżają do Ciechocinka autobusem, są zaszokowani przystankiem. - Wiata, pod którą może schronić się kilka osób – tłumaczy mieszkanka. - Gdy wszyscy kuracjusze się rozsiądą, reszta stoi. To nie jest dobra wizytówka miasta, trochę wstyd.

Wcześniej na podróżnych czekała niewielka wiata Ewelina Fuminkowska

Budowa nowego dworca autobusowego rozpoczęła się na początku czerwca 2022 roku. Koszt prac z budową peronów autobusowych, zatok postojowych, dróg manewrowych i chodników, z infrastrukturą elektryczną i sanitarną wyniósł 6.918.024,11 zł. Niedługo obiekt zostanie oddany do użytku.