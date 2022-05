Uwaga utrudnienia w ruchu! Zmiana ruchu w Aleksandrowie Kujawskim

Trwają prace remontowe na ulicy Targowej w Aleksandrowie Kujawskim. Odcinek od Domu Weselnego TARA do ul. Jaśminowej będzie zamknięty dla ruchu do 30.06.2022 roku. Wyznaczony został objazd do ul. Konwaliowej (Gmina Aleksandrów Kujawski) w ulicę Kasztanową (miasto Aleksandrów Kujawski).