Wypadek policyjnego motocykla BMW w Łowiczku. Policjant trafił do szpitala

Jak doszło do wypadku? Ustalą funkcjonariusze, ale z relacji wynika, że doszło do niego podczas pościgu za sprawcą wykroczenia.

Do wypadku policyjnego motocykla BMW doszło na drodze powiatowej Łowiczek - Koneck, w piątek 7 lipca, około godziny 7.30. Jak podaje aleksandrowska komenda życiu policjanta nic nie zagraża, ale z poważnymi obrażeniami, został zabrany do szpitala. Mundurowy ma kilka poważnych złamań.

- Policjant wydal sygnał do zatrzymania się, ale kierowca odjechał. Wówczas mundurowy podjął pościg za odjeżdżającym oplem. Na drodze stracił panowanie nad pojazdem, wywrócił się i ciałem uderzył w słup drogowy - tłumaczy st. asp. Marta Błachowicz, oficer prasowy KPP w Aleksandrowie Kujawskim.

Mundurowy został zabrany do szpitala we Włocławku. Był trzeźwy. To doświadczony policjant ruchu drogowego z aleksandrowskiej komendy.