Nie żyje mężczyzna, który wpadł do maszyny do cięcia kartonów

W jednym z zakładów pracy w Rożnie-Parcele w gminie Aleksandrów Kujawskim doszło do wypadku. Mężczyzna miał wpaść do maszyny, która cięła kartony.

Na miejscu doszło do zatrzymania krążenie. Resuscytację krążeniowo-oddechową przeprowadzili strażacy z załogą karetki. Poszkodowany został zabrany do szpitala we Włocławku.