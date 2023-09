Muzeum w Nieszawie powstało z pasji dwóch osób. Przybliżają postać znanego architekta [zdjęcia, wideo]

Muzeum Stanisława Noakowskiego to oddział terenowy Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Prócz stałych wystaw, organizowane są także wystawy czasowe, zazwyczaj pięć rocznie. Choć niewielka, ale piękna Nieszawa nie jest oblegana przez turystów, muzeum odwiedza rocznie około 4 tys. osób.

Historia jego powstania jest niezwykle ciekawa. To dzięki pasji dwóch osób udało się upamiętnić wybitnego polskiego architekta.

- Stanisław Nowakowski (1867 – 1928) to architekt, malarz, historyk sztuki, profesor Politechniki Warszawskiej. Urodził się w Nieszawie, nie w tym domu, ale tu spędził dzieciństwo, natomiast urodził się na plebanii przy naszym kościele parafialnym. Rodzice wynajęli połowę tej plebanii od ówczesnego księdza proboszcza i tam urodziły się ich dzieci. Później przeprowadzili się do tego domu, w którym jest muzeum. Mieszkał tu stosunkowo krótko, bo do 10. roku życia i rodzice wysłali go do szkoły we Włocławku – przedstawia postać Ryszard Lewandowski, kierownik Muzeum Stanisława Noakowskiego.