Wygrana w Eurojackpot padła w Nieszawie. Najwyższa w historii powiatu aleksandrowskiego

Taka padła wygrana w Nieszawie w Eurojackpot

To druga wygrana w grach Lotto w Nieszawie. Pierwsza padła w Mini Lotto - 152 646,60 zł - 31 marca 2022 w tej samej kolekturze przy Sienkiewicza 3. To 5 wygrana w Eurojackpot w 2023 roku w Kujawsko-Pomorskiem.

Wygrane w Eurojackpot w 2023 roku w Kujawsko-Pomorskiem

To najwyższy wygrana w powiecie aleksandrowskim w historii gier Lotto. To siódma wygrana w tym roku w powiecie aleksandrowski w grach Lotto. Dotychczas najwyższa w 2023 roku padła w Aleksandrowie Kujawskim 25 lipca w Zdrapkach. Na konto szczęśliwca, który zakupił los "Walizka pieniędzy", w kolekturze Lotto przy ul. Edwarda Stachury 5A , wpłynęło 200 000 zł. Tak wygląda zwycięska zdrapka.

Czym jest Eurojackpot?

Jak wyglądają losowania Eurojackpot?

Jakie wygrane mogą zapewnić wyniki losowania Eurojackpot?

Pula nagród na wygrane I stopnia jest w Eurojackpot gwarantowana. Oznacza to, że niezależnie od tego, ile osób wygra, wzbogacą się minimalnie o 10 000 000 Euro. Eurojackpot jest grą kumulacyjną, czyli jeśli wygrana I stopnia nie padnie, w kolejnym losowaniu można wygrać więcej. Regulamin Eurojackpot skonstruowany jest tak, że pula na wygrane I stopnia rośnie maksymalnie do 90 mln Euro. Jeśli ponad tę kwotę zostanie uzbierana nadwyżka, przeznaczana jest na wygrane drugiego stopnia.

Gdzie mogę zagrać w Eurojackpot?

Eurojackpot wystartował w Polsce 15 września 2017 r. Wtedy to odbyło się pierwsze losowanie. Loterię na terenie naszego kraju uruchomił Totalizator Sportowy (właściciel marki Lotto). Właśnie on dołączył dwa lata temu do uczestników loterii multijurysdykcyjnej, czyli takiej w której biorą udział gracze nie z jednego, ale z kilku czy nawet kilkunastu krajów. Dzięki temu kwota głównej wygranej może urosnąć do ogromnej sumy.