Kujawski Rajd Rowerowy w Seroczkach otworzył sołtysiadę [zdjęcia]

Organizatorem i pomysłodawcą I Kujawskiego Rajdu Rowerowego był radny gminy Zakrzewo, Stanisław Lewandowski.

Chętnych do wspólnej jazdy i pokonania trasy liczącej 34 km nie brakowało.

- Mam nadzieję, że impreza będzie cykliczna, to była pierwsza edycja, która ma zwrócić uwagę na funkcję sołtysa i być ukłonem w ich stronę oraz pokazać, że rower to świetny pojazd. Dawniej na wsi nie było samochodów, sołtys trasę przemierzał rowerem. W gminie mamy dużo ścieżek rowerowych, powstaje ich jeszcze więcej, co mnie bardzo cieszy - tłumaczy Stanisław Lewandowski. - To także zachęca do jazdy rowerem i sprawia, że rowerzyści są bezpieczniejsi.