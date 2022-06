Setki rowerzystów podczas XV Powiatowego Rajdu Rowerowego 2022 w Aleksandrowie Kujawskim [zdjęcia]

W niedzielę 29 maja br. po raz XV odbył się Powiatowy Rajd Rowerowy. Nie zabrakło chętnych rowerzystów, którzy do pokonania mieli trasę liczącą 36,5 km ze startem i metą na Placu III Maja w Aleksandrowie Kujawskim.

Sygnał do startu rowerzystom dała starosta Lidia Tokarska, ale na rowery tego dnia wsiadło wielu samorządowców. Na trasie było około 250 cyklistów.

Pogoda była wymarzona na rowerową przejażdżkę i odpoczynek w Zakrzewie, gdzie zaplanowano moc atrakcji. P

Po blisko godzinnej przerwie uczestnicy Rajdu wyruszyli w dalszą drogę, jadąc przez Seroczki i Kolonię Serocką w kierunku Konecka, by następnie przez Brzeźno i Słomkowo dotrzeć do drogi powiatowej 2605C. Następnie kolumna skierowała się do Aleksandrowa Kujawskiego, gdzie na Placu III Maja czekała starosta aleksandrowski, by pogratulować i podziękować uczestnikom za udział w XV edycji Powiatowego Rajdu Rowerowego.