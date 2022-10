Końcówka lata w Ciechocinku. Puste ulice i skwerki. Na co narzekają i co podoba się kuracjuszom w uzdrowisku [zdjęcia]

Zapytaliśmy kuracjuszy i mieszkańców, co podoba im się w Ciechocinku, a co chcieliby zmienić. Niektórzy odwiedzają uzdrowisko każdego roku i narzekają na nudę. - Gdyby nie dobre zabiegi, nie przyjechałabym tu więcej. W sezonie jesiennym są nudy i cuchnące liście, które gniją na trawnikach - uważa pani Grażyna z Dolnego Śląska.

To nie jedyna opinia. Mieszkańcy też chętnie zabrali głos i zdradzali swoje pomysły na rozbudowę Ciechocinka. - Może kandydaci na burmistrza wezmą sobie nasze uwagi do serca i zrobią coś dla nas. Festiwale są super, ale ja potrzebuję dogodnego miejsca do życia - mówi pani Anna.

Jej mąż Waldemar dodaje: - Ulice, chodniki wszystko jest zrobione, potrzebujemy jednak tańszych miejsc parkingowych i dużych zakładów. Nie widzę korzyści z tłoku na ulicach i rzeszy turystów.