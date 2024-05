Niezwykłe przydrożne kapliczki i krzyże w powiecie aleksandrowskim. Zdjęcia

Przydrożne kapliczki i krzyże to "perełki" polskiego krajobrazu . Nie brakuje ich w powiecie aleksandrowskim. Każda z nich ma swoją niezwykłą historię i fundatora.

Perełki polskiego krajobrazu

Nabożeństwa majowe przy przydrożnych kapliczkach

Maj to szczególny miesiąc, poświęcony w Kościele katolickim Matce Boskiej. Często nabożeństwa majowe odprawiane są nie w kościele, a właśnie przy kapliczkach, które są pięknie ozdobione kwiatami i gałązkami. Ojcem nabożeństw majowych jest jezuita o. Ansolani, żyjący na przełomie XVII i XVIII wieku w Neapolu . Organizował on specjalne koncerty pieśni maryjnych, które kończył uroczystym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Natomiast jezuita, o. Muzzarelli jest wielkim propagatorem tej formy czci Matki Bożej. W 1787 r. wydał specjalną broszurkę, którą rozesłał do wszystkich włoskich biskupów.W Polsce pierwsze nabożeństwa majowe odnotowano w 1838 r. przez jezuitów w Tarnopolu. Już około 1850 r. odprawiane już były w wielu miastach i kościołach w kraju.