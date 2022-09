Tak zmienił się kultowy basen w Ciechocinku. Tę ruinę oblegały kiedyś tłumy z całej Polski [zdjęcia] Krzysztof Górski

Słona woda, którą był wypełniony, miała podobne właściwości jak ta z Morza Śródziemnego. Słynny basen termalno-solankowy w Ciechocinku działał do końca XX w., a odwiedzały go tłumy z całej Polski. W uroczystym otwarciu, 4 czerwca 1932 roku, wziął udział prezydent II RP - Ignacy Mościcki. W 2001 roku obiekt został jednak zamknięty i od tej pory popada w ruinę. Zobaczcie jak kiedyś wyglądała główna atrakcja Ciechocinka i jak wygląda obecnie. Zapraszamy do galerii.