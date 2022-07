Ciechocinek nie przyciąga zagranicznych turystów. Dlaczego?

Kuracjusze i mieszkańcy Ciechocinka zauważyli, że w mieście brakuje tablic informacyjnych przetłumaczonych na język angielski lub niemiecki. Dla wielu to ogromny problem, dla innych wstyd dla uzdrowiska.

- Pracuję w dużej zagranicznej korporacji i przyjeżdżają do nas pracownicy z różnych stron świata. Zaprzyjaźniliśmy się z rodziną francuskiego informatyka. Gaspard mówi świetnie po angielsku, więc nie ma problemu z komunikacją, ale gdy przywiózł do Polski rodziców, był problem. Zabraliśmy ich do Ciechocinka. By coś powiedzieć, musieliśmy tłumaczyć na angielski, a Gaspard przekładał na francuski. Istny kosmos – powiedział jeden z mieszkańców Aleksandrowa Kujawskiego.