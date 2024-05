Matura 2024 z języka polskiego w Kolegium Kujawskim w Aleksandrowie Kujawskim. Zdjęcia

Matury 2024 oficjalnie rozpoczęte. We wtorek 7 maja punktualnie o godzinie 9:00 maturzyści z całej Polski przystąpili do egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. Na rozwiązanie zadań zawartych w arkuszach mieli cztery godziny.W Kolegium Kujawskim w Aleksandrowie Kujawskim do matury przystąpili wszyscy tegoroczni abiturienci. Do sali wchodzili z uśmiechem na ustach, stres był, ale niewielki.