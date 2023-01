Kolejna edycja biegu Polkrys Team z Łazieńca do Kikoła [zdjęcia] Ewelina Fuminkowska

To już piąta edycja biegu integracyjnego z Łazieńca do Kikoła (powiat lipnowski). Imprezę organizuje firma Polkrys, która w Team Polkrys zrzesza fanów biegania. Do pokonania było 35 km.