Ciechocinek czyli Hermannsbad w latach 1939 - 1945. Tak wyglądało uzdrowisko w czasie wojny [zdjęcia]

Przemierzając uliczki małego miasteczka można podziwiać wiele zabytków. To nie tylko tężnie, fontanna "Grzybek", nieczynny basen solankowy czy Muszla Koncertowa, ale także stare budynki.

Na Kujawach, między Toruniem a Włocławkiem leży najpopularniejsze uzdrowisko w Polsce. Ciechocinek każdego roku przyciąga turystów z całego świata. Bogata oferta kulturalna, baza noclegowa, a także zabiegi skłaniają kuracjuszy do odwiedzenia nadwiślańskiego uzdrowiska.

Ciechocinek informacje:

Na początku Ciechocinek był małą osadą, ale złoża soli pozwoliły na szybki rozwój. Największy przypada na okres przedwojenny. Wszystko zmienił rok 1939.

We wrześniu w Ciechocinku powstał Szpital Wojskowy nr 801 na 120 łóżek, który działał od rozpoczęcia działań wojennych aż do ewakuacji 8 i 9 września. Miasto zostało zdobyte przez nazistów 12 września. Tego samego dnia okupanci zabili 20 rannych żołnierzy, którzy przebywali w uzdrowisku, pielęgniarkę oraz trzech cywili. Nie był to jedyny akt agresji nazistów.