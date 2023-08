Autobusy z Ciechocinka podobne do przenośnej toalety? Powstał model Solarisa z klocków Lego

Solaris Urbino 9LE electric już niedługo wyjedzie na ulice Ciechocinka. Komunikacja miejska to pomysł rady i poprzedniego burmistrza.

- Potrzeba stworzenia połączenia autobusowego w mojej głowie jako radnego zrodziła się jeszcze w 2018 roku, kiedy na etapie prowadzenie rozmów z mieszkańcami zauważyliśmy potrzebę połączenia obrzeży Ciechocinka z centrum miasta. Komunikacja Miejska to również pomysł poprzedniego burmistrza oraz radnych, którzy w ramach Komisji Uzdrowiskowej wypracowali pewien konsensus co do jej utworzenia, gdy znalazły się na to pieniądze z zewnątrz – wyjaśnia Jarosław Jucewicz, burmistrz Ciechocinka.

Po nadwiślańskim uzdrowisku mają kursować dwa takie autobusy. Każdy na około 57 miejsc, w tym 27 siedzących. Oczywiście przystosowane będą do przewozu osób niepełnosprawnych. Ciechocinek od sierpnia do grudnia 2023 r. na uruchomienie komunikacji miejskiej przeznaczył z budżetu 250 tys. zł.