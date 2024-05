Grupa Arche może przejąć aleksandrowski dworzec. Chcą ratować zabytek

- Pierwszy wniosek do PKP SA i Ministerstwa Infrastruktury z prośbą o pomoc dla naszego samorządu i przejęcie w całości lub części obiektu dworca, na który nas nie stać złożyliśmy w październiku 2022 roku. W międzyczasie odbywały się różne wizje lokalne i rozmowy. Ba, swego czasu Minister nawet przyjechał i zachęcał samorząd do współpracy - opowiada Arkadiusz Gralak, burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego. - Czas płynął, dlatego ponawialiśmy wnioski i w październiku 2023 roku złożyliśmy do ówczesnego Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz do wiadomości Ministerstwa Infrastruktury wniosek uzupełniający z propozycją zagospodarowania dworca na cele oświatowe. Odpowiedzi, nawet wprost negatywnej, nie otrzymaliśmy.