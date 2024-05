Przegląd tygodnia od 19.05 w Aleksandrowie Kujawskim

Aleksandrowskie Amazonki dołączyły do ogólnopolskiej akcji "Badamy nie tylko mamy" i zachęcały mieszkanki Aleksandrowa Kujawskiego do samobadania piersi.

We wtorek (21 maja 2024 roku) na Starym Rynku we Włocławku o godzinie 12 rozpoczął się uroczysty apel z okazji Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka oraz Jubileuszu 150-lecia Włocławskiej Straży Pożarnej. W obchodach wzięło udział ponad stu strażaków z województwa kujawsko-pomorskiego. Zobaczcie zdjęcia i wideo z wydarzenia.

We wtorek, 21 maja, na sesji Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego wręczono stypendia dla utalentowanych sportowców z miasta.

To kolejny charytatywny koncert wokalisty z Ciechocinka Jacka Szyłkowskiego. Tym razem w Muszli Koncertowej w Parku Zdrojowym zbierano na leczenie poparzonej pani Anny Budczan.

Młodzież z parafii Przemienienia Pańskiego przystąpiła do Sakramentu Bierzmowanie. Szafarzem był ks. biskup Stanisław Gębicki.

W trzecią niedzielę maja 2024 roku na Pchlim Targ we Włocławku przy alei Kazimierza Wielkiego i tym razem nie brakowało kupujących oraz sprzedających. Popularny bazar przyciąga kupujących nie tylko z Włocławka i ościennych powiatów. Od samego rana na "Pchełkę" przybywali amatorzy wiosennych kwiatów i krzewów oraz sadzonek, odzieży i butów, mebli do domu i ogrodu, niemieckiej chemii czy tak zwanych staroci. Zobaczcie na zdjęciach, co oferowano w niedzielę na Pchlim Targu.

W parafii Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim dzieci z klas czwartych wzięły udział we mszy świętej, którą odprawiono w rok po pierwszej Komunii Świętej.