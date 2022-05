Gmina Aleksandrów i Waganiec z pieniędzmi na obiekty sportowe [zdjęcia]

Łącznie 963 tys. złotych trafi do 26 gmin z województwa kujawskiego na obiekty sportowe.

Środki w wysokości od 20 do 50 tysięcy złotych pomogą w budowie boisk i siłowni zewnętrznych, zakupie urządzeń do ćwiczeń street workout, modernizacji istniejącej infrastruktury sportowej oraz zagospodarowaniu innych ogólnodostępnych stref aktywności dla mieszkańców.

- Sport to zdrowie - podkreślała Aneta Jędzrzejewska, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego. - To będą dobrze wydane pieniądze. Nowe obiekty zachęcą dzieci i młodzież do ćwiczeń.

Podczas spotkania w Zbrachlinie wręczono również osiem umów na budowę i wyposażenie przyszkolnych sal gimnastycznych. Dofinansowanie umożliwi rozbudowę o sale sportowe szkół podstawowych w Nowej Wsi (powiat grudziądzki), Ugoszczu (powiat rypiński), Radomicach (powiat lipnowski), Gronowie (powiat toruński), Lubiczu Dolnym (powiat toruński), Zbrachlinie (powiat aleksandrowski), Brześciu Kujawskim i Grabkowie (oba w powiecie włocławski). Samorząd województwa wesprze te projekty kwotą łącznie 2 milionów 488 tysięcy złotych.