Ceny biletów na letnie baseny w Ciechocinku 2023. Zmiany w kompleksie wodnym w uzdrowisku [zdjęcia, wideo]

Tuż obok parku linowego i kortów tenisowych, w bezpośrednim sąsiedztwie tężni, powstał wodny plac zabaw. To trzeci największy tego typu obiekt w Polsce. Inwestycja w 2022 roku zdobyła nagrodę „Najlepszy Produkt Turystyczny”. Nic dziwnego, każdego roku przyciąga do nadwiślańskiego uzdrowiska turystów.

Baseny letnie w Ciechocinku przyciągają turystów

Koszty utrzymania basenów letnich i parku wodnego to 300 615, 01 złotych. Najwięcej, bo prawie 170 tys. to umowy zlecenie, jakie OSiR zawiera z pracownikami na sezon letni. Koszty materiału to ponad 70 tys. zł, a usługi to ponad 60 tys. złotych.