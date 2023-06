Ratują zabytkowy basen w Ciechocinku. Zobaczcie wideo i zdjęcia z 91. rocznicy otwarcia obiektu

Trwają rozmowy i prace w sprawie wywłaszczenie zabytkowego basenu termalno-solankowego w Ciechocinku. Wojewódzki konserwator zabytków złożył już do starostwa aleksandrowskiego wniosek o wywłaszczenie. Rzeczoznawca już ocenił wartość ruin. Ile warty jest teren i to, co zostało z budynków? Nie wiadomo, władze nie chcą zdradzać kwot przed rozmową z właścicielami obiektu.