Wystawa prac Anny Idzikowskiej w bibliotece w Ciechocinku. Zobaczcie zdjęcia i wideo

Pani Ania ma 35 lat, pochodzi z Nowego Miasta Lubawskiego, a od dekady mieszka w Aleksandrowie Kujawskim. Na Kujawy przyjechała za pracą i mężem.

- Pierwszą grafikę narysowałam, gdy miałam 16 lat. Jeszcze jej nie pokazałam, bo praca nie jest rewelacyjne. Może kiedyś przyjdzie na to pora - opowiadała podczas otwarcia swojej kolejnej wystawy, tym razem bibliotece w Ciechocinku.

Na wystawie można było obejrzeć grafiki pani Ani, a od ostatniej wystawy doszło kilka nowych dzieł. - Wykonanie prac jest czasochłonne, dlatego jeżdżę ze stałym asortymentem - dodaje. - Pojawiło się tylko kilka nowych prac.

Z każdą grafiką wiąże się ciekawa historia. Jedna to postać, która nawiedzała ją we śnie, inna nawiązuje do nienarodzonych dzieci, do poronienia bliskiej znajomej pani Ani. Na jednej jest sama, maleńka istotka, chroniona przez Anioła. Na innej widać parę i serca. Z tą pracą wiązał się konkurs, trzeba było policzyć, ile jest na nich serc. Zwycięzcy otrzymali małe grafiki aleksandrowianki.