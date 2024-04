Wyciekło nagranie. Dyrektor MCK w Ciechocinku ustala, kogo pierwszego zwolni z pracy

- To wtedy będziemy musieli zdecydować, którą pierwszą wyj… Według przepisów ona ma najdłuższy staż. To ją najłatwiej wyj… W sumie one dwie. Monikę też w sumie mam, za co wyj…, bo dużo błędów. Tak tylko nie wiem, czy te błędy muszą być udokumentowane. Wiesz co, uzbiera się to do końca tego półrocza, się uzbiera. Cała czwórka jest do wyj.. Tylko nie wiem, w której kolejności. Wiesz co, tylko stworzę exela i tam powpisuję dane, kto, kiedy się urodził, ile ma stażu, ile przepracował, jaką ma umowę, bo tam jest tyle tych rzeczy. Nie księgowa jest najłatwiej. Marta druga w kolejności. Monika trzecia, a Krzysiek najgorzej – słychać na nagraniu.