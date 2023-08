Tygodniowy przegląd prasy w Aleksandrowie Kujawskim, (20.08-26.08.2023)

Do tragicznego wypadku doszło w Kajetanowie, 24 sierpnia. Na miejscu zginęła 64-letnia kobieta, kierujący drugim pojazdem z obrażeniami głowy trafił do szpitala.

Dobre wiadomości dla mieszkańców Włocławka i regionu - komitet stały Rady Ministrów zaopiniował pozytywnie projekt zagospodarowania dolnej Wisły. Tym samym otwiera to drogę do realizacji stopnia wodnego w Siarzewie, niedaleko Ciechocinka.

To już 15. edycja Ino-Rock Festival w Inowrocławiu. Impreza odbędzie się 26 sierpnia 2023 r. w Teatrze Letnim. Jako gwiazda wystąpi szwedzka grupa Soen.

Do godz. 24 trwa impreza w Otłoczynie. Tu odbyły się dożynki 2023 gminy Aleksandrów. W upalną niedzielę, 20 sierpnia nie brakowało atrakcji i mieszkańców.

Strażacy, druhowie z kilku jednostek OSP i policja zaangażowana była w złapanie rozwścieczonego byka, który uciekł z gospodarstwa. Walka była nie równa.

Modne paznokcie na jesień 2023 to przede wszystkim kolory, które nawiązują do tej pory roku. Dzisiaj zaprezentujemy wam jeden z nich, który wygląda obłędnie na dłoniach, a swoim barwą nawiązuje do przepysznego deseru. Zobacz garść inspiracji na pazurki w jesiennym stylu, gdzie dominującym odcieniem będzie ten przypominający czekoladę, ale nie tą gorzką!