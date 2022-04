Wystawa grafik Anny Idzikowskiej z Aleksandrowa w ciechocińskim MCK [Zdjęcia]

Dla jednych mroczne, dla innych to grafiki z głębszym przekazem. Anna Idzikowska potrzebuje "bodźca", by tworzyć. Bez weny i pomysłu, który nie zawsze szybko się rodzi, nie potrafi rysować. - Pierwszą grafikę narysowałam, gdy miałam 16 lat. Jeszcze chyba nie dojrzałam, żeby ją pokazać, ale przyjdzie taki moment. Kolejna zajęła wyróżnienie w konkursie, co bardzo mnie zaskoczyło. Gdybym była w jury od razu bym ją odrzuciła - opowiadała podczas otwarcia swojej kolejnej wystawy, tym razem w Miejskim Centrum Kultury w Ciechocinku.

Z każdą grafiką wiąże się ciekawa historia. Jedna to postać, która nawiedzała ją we śnie, inna nawiązuje do nienarodzonych dzieci, do poronienia bliskiej znajomej pani Ani. Na jednak jest sama, maleńka istotka, chroniona przez Anioła.

- Zostawiam odbiorcy ostateczną opinię. Nie bałam się pokazać, bardziej stresowałam się przed przemówieniem - tłumaczy.

Wystawę w Miejskim Centrum Kultury można zobaczyć do 20 maja, aleksandrowska artystka prezentuje tam 30 swoich prac.

Otwarcie tej niesamowitej wystawy przyciągnęło wielu mieszkańców i gości uzdrowiska.

Prywatnie pani Ania jest mężatką i ma dwóch synów - 11-latka, który idzie w ślady w mamy i już tworzy, oraz niezwykle bystrego 5-latka.