Remont ul. Limanowskiego w Aleksandrowie Kujawskim to źródło konfliktu. Kiedy zakończą się prace? [zdjęcia]

- To plac budowy, a władze miasta, mimo naszych próśb i apeli nic z tym nie robią. Nie możemy spokojnie wyjść, a co dopiero wyjechać samochodem – mówią mieszkańcy ulicy Limanowskiego. - Słyszymy tylko, że już niebawem zakończy się remont.

Fragment Limanowskiego do ul. Miodowej został już wykonany, teraz prace trwają na kolejnej części. Przetarg rozstrzygnięto w grudniu 2020, a miasto przekazało ulicę wykonawcy dokładnie 28 grudnia.

Prace trwają, a raczej trwać powinny, bo od kilku dni robotnicy firmy z Inowrocławia jedynie przyjeżdżali i siedzieli w samochodach. - Nie wykonali żadnej pracy, po prostu siedzieli w koparkach – mówią zdenerwowani mieszkańcy.

Remont jest uciążliwy. W zależności od pogody jest błoto lub kurz.

- Jak był mróz, to chodnikiem po stronie parzystej nie dało się iść, są takie spady, że zjeżdżało się na ulicę. Teraz jest sucho, więc okna trzeba myć codziennie. Wystarczy, że przejedzie jakiś samochód, tak się kurzy. Jak padał deszcze, to było takie błoto, że moje dziecko wstydziło się iść do przedszkola. Buty po wyjściu na ulicę były całe w błocie – tłumaczy pani Karolina.