Ratują schronisko w Wygodzie. To miejsce jest do zamknięcia!

By ratować przytulisko, założyli zbiórkę, jak zaznaczają, każda nawet drobna wpłata jest na wagę złota.

- To już naprawdę ostatnia szansa, sami nie damy rady. Nasz budżet jest bardzo okrojony i skupia się głównie na leczeniu zwierząt, bo to jest dla nas najważniejsze. Obiecaliśmy podopiecznym, że są u nas bezpieczne i to ich dom, dopóki nie znajdziemy dla nich tych prawdziwych. Jak mamy spojrzeć im w oczy, jeżeli się nie uda? One tak bardzo nam ufają. Serca nam pękają, nie wyobrażamy sobie zamknięcia tego miejsca. To, co robimy, to nasze całe życie, kochamy zwierzęta najbardziej na świecie, ale za piękne oczy nikt nie wyleczy zwierząt, postawi kojców, nie podniesie płotu. Na to potrzebne są środki. Już nawet nie prosimy, a błagamy! - piszą.