Mistrzowie parkowania w Ciechocinku. Posypały się mandaty w uzdrowisku [zdjęcia]

Wystarczą pierwsze promienie słońca, by w Ciechocinku zrobiło się tłoczno. W weekend, gdy do nadwiślańskiego uzdrowiska, przyjeżdżają mieszkańcy z okolicy, zaczyna brakować miejsc parkingowych. W centrum głównie przy ul. Zdrojowej, widać krążące pojazdy szukające miejsca. Kierowcom jednak pomysłów nie brakuje. Ich fantazję można było podziwiać 23 kwietnia, w niedzielę.

Mieszkańcy zostawiają auto, najczęściej przed budynkiem MCK, blokując drogę pożarową i wyjazd innym pojazdom. Zaparkowane samochody w bramie, a także na skwerach to norma. Inni czekają na otwartą bramę do Parku Zdrojowego, by zostawić auto... przy Muszli Koncertowej!

Policjanci mają co robić. Ostatnio posypały się mandaty!

W 2023 roku za złe parkowanie kierowca może otrzymać mandat w wysokości od 100 do 300 złotych. Najwyższym mandatem, jaki może otrzymać za parkowanie w miejscu dla niepełnosprawnych, jest 1200 złotych. Oczywiście konto kierowcy może zostać zasilone dodatkowymi punktami karnymi. Widełki wynoszą od 1 do 7 punktów.