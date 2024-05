Amazonki z Aleksandrowa Kujawski zaprosiły panie do parku Jana Pawła II. Zdjęcia, wideo

W parku Jana Pawła II Amazonki z Aleksandrowa Kujawskiego rozdawały ulotki i pokazywały, jak należymy badać piersi. 25 maja w całej Polsce odbyła się akcja "Badamy nie tylko mamy", do której dołączyły aleksandrowskie panie.Rak piersi to najczęstszy nowotwór złośliwy kobiet. Wczesne wykrycie daje niemal 100 proc. szanse na wyleczenie i powrót do zdrowia, dlatego tak ważne jest samobadanie każdego dnia przez kobiety.