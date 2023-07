Prasówka z czerwca 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przegląd czerwca 2023 w Aleksandrowie Kujawskim: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z czerwca 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Główny Inspektorat Sanitarny wydał na swojej stronie internetowej kolejne komunikaty dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Jeśli masz je w swoim domu, to zwróć do sklepu. Niektóre towary nie nadają się do spożycia. W naszej galerii przedstawiamy najnowsze ostrzeżenia GIS. Sprawdź.

Ciechocinek to najsłynniejsze kujawskie uzdrowisko. Nadwiślańskie miasteczko przyciąga kuracjuszy, którzy mogą liczyć na moc atrakcji. Zobaczcie uzdrowisko w latach 1980 -1990, co zmieniło się u schyłku PRL w słynnym kurorcie.